Asgari ücret zammında işverenin beklentisi ortaya çıktı!

Asgari ücret zammı için işverenin beklentisi ortaya çıktı. Tüm gözler artık rakamların konuşulmasını beklendiği 16 Aralık'taki 2. toplantıya çevrildi. İşveren kesimini temsilen masada olan TİSK'in teklifi merak edilirken, işverenlerin asgari ücret beklentisi gündem oldu. İş dünyasıyla ilgili yapılan araştırmada MÜSİAD'ın %25 çıkışı sonrası oranın %40'a çıktığı görülürken; 2025 asgari ücret zammı için ortak tahmin 23 bin 750 TL oldu. Ortaya çıkan yeni rakam toplantı öncesi oldukça dikkat çekti.

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Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı içina artık nefesler tutuldu, gözler 16 Aralık'ta yapılacak olan ikinci toplantıya çevrildi. 10 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında işçi ve işveren kesiminin masaya herhangi bir rakam getirmediği belirtilmişti. Kritik ikinci toplantı öncesi kulisleri hareketlendiren net bir rakam geldi. İşçi kesimini temsilen masada olan Türk-İş, her fırsatta ilk rakamı karşıdan beklediklerini söylerken; işveren kesiminin asgari ücret beklentisi belli oldu. MÜSİAD Başkanı'nın yapmış olduğu ve tepki çeken yüzde 25 çıkışının ardından işveren kesiminde gündeme gelen yeni rakam oldukça dikkat çekti.

Asgari ücrette işverenin beklentisi ne kadar?

İşveren kesiminin 2025 asgari ücret zam beklentisi ortaya çıktı. AGS Global'in "İş Dünyası 2025'ten Beklentiler" araştırmasında hem asgari ücret zammı hem de 2025 yılındaki ekonomi ve iş dünyası beklentilerine dair önemli veriler yer aldı.

Şirketlerin zam beklentisi yüzde 40

Milyonların merakla takip ettiği ve görüşmelerin başladığı asgari ücret konusunda şirketlerin taminin yüzde 40'lık bir artış olduğu belirtildi.

"Asgari ücret 23 bin 750 TL olabilir"

AGS Global tarafından yapılan araştırmaya katılanların 2025 yılına ilişkin asgari ücret beklentisi ortalama 23 bin 750 TL oldu. Bu da yaklaşık yüzde 40’lık bir artış öngörüsüne işaret etti.

2025 için dengeleme yılı tahmini

Bağımsız araştırma şirketi AGS Global tarafından sanayi ve ticaret şehirlerinden iş sahibi ve C seviye iş insanlarının katılımıyla yapılan “İş Dünyası 2025’ten Beklentiler” araştırmasına göre 2025 yılı şirketler için bir dengelenme yılı olacak.

Yeni yılda karamsar tablo

Katılımcılara “dünya ve Türkiye ekonomisinin önceki yıla göre” nasıl bir görünüm kazanacağı sorulduğunda, yüzde 49,5 ile yaklaşık yarısı dünya ekonomisinin daha kötüye gideceğini söylerken, Türkiye için kötümserlerin oranı ise yüzde 58,4. Buna karşın iyimserler ise hem dünya hem Türkiye için yüzde 29,9 oranıyla eşit düzeyde.