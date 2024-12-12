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Suriye'de gerçekler ortaya çıkıyor! Esad, Türkiye'ye ambargo uygulamış

Suriye'de gerçekler ortaya çıkıyor! Esad, Türkiye'ye ambargo uygulamış

Suriye'de muhaliflerin kontrolü ele geçirmesiyle ülkeden kaçan Esad'ın Türkiye'ye ambargo uyguladığı ortaya çıktı.

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Esad, ülkeden kaçtı ve Moskova'ya sığındı. Muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Esad'ın geride bıraktığı enkazla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

 Türk lirası ve dolar

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ülkede ticari hayatta yeniden canlanmaya başlandı. Esad döneminde ülkede sadece Suriye lirası kullanımına izin verilirken, Esad'ın devrilmesiyle hiçbir değeri olmayan Suriye lirası da rafa kaldırıldı. Suriyeliler ticarette Türk lirası ve dolar kullanmaya başladı. 

Esad'ın kaçmasının ardından Suriye'de "Türkiye" gerçeği de ortaya çıktı. Esad döneminde döviz bürolarında Türk lirasının geçmediği öğrenildi. Rejimin Türkiye'ye ambargo uyguladığı belirtildi. 

"TL aldığımızda tutukluyorlardı"

Esnaf eskiden dolar ve TL alırken Esad rejiminin askerlerinin tutukladığını söyledi. Esnaf bu korku nedeniyle Suriye lirasından başka para kabul etmediğini aktardı. Çarşıda esnaflık yapan Hasan Hasbullah Abu Abdu, “Rejimin baskısından kurtulduk, rahat nefes almaya başladık, mutlu uyuyoruz. 3 gün sonra işyerimi açtım. Türk Lirası da almaya başladık. Eskiden dolar aldığımızda Esad rejimi tutukluyordu. Şimdi hem dolar hem de Türk Lirası’nı alıyoruz” dedi.

Ayrıca Suriye'den Türkiye aramanın da yasak olduğu aktarıldı. Böylece rejimin, Suriyelilerin Türkiye ile iletişimini de engellediği ortaya çıktı. 

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