Gölde balık tutarken ölme numarası ile kayboldu 4 ay sonra döndü neden yaptığını açıkladı

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir gölde kanosuyla balık tutarken boğulduğu izlenimini uyandırarak Avrupa'ya kaçan Ryan Borgwardt (45), aylar sonra ülkesine dönerek mahkemede ifade verdi.

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Green Lake ilçesi Şerifi Mark Podoll, düzenlediği basın toplantısında, Borgwardt'ın, ortadan kaybolmasından yaklaşık 4 ay sonra "kendi isteğiyle geri döndüğünü" ve yargı karşısına çıktığını söyledi.

Evli ve 3 çocuk babası Amerikalının, ağustos ayında Green Lake isimli gölde balık tutarken kaybolduğunu söyleyen Podoll, yetkililerin, gölün zemininde batan kanosu ve cep telefonu bulunan Borgwardt'ı, boğulduğunu sanarak 54 gün boyunca aradığını belirtti.

"ölme numarasını" ailevi bir mesele sebebiyle planladım

Podoll, aylar sonra Borgwardt'ın ABD polisiyle iletişime geçtiğini, Avrupa'da bir yerde olduğunu ve "ölme numarasını" ailevi bir mesele sebebiyle planladığını söylediğini ifade etti.

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, 10 Aralık'ta ülkesine dönen Borgwardt, gözaltına alındı ve bugün mahkemede ifade verdi.

Mahkeme kayıtlarında, ailesiyle irtibata geçirilen kişi için son defa izine rastlandığı gölde yapılan arama çalışmalarının 10 binlerce dolara mal olduğu ve bunun için Borgwardt'tan tazminat ödemesinin istenildiği yer aldı.

Belgelerde Borgwardt'ın, ortaya çıktıktan sonra polise, elektrikli bir bisikletle gölden uzaklaştığını ve bir otobüse binerek önce Kanada'ya, oradan da Avrupa'ya geçtiğini anlattığı kaydedildi.