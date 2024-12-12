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Elon Musk'ın Tesla'sı rekora koşuyor! Hisseler tavan yaptı

Elon Musk'ın Tesla'sı rekora koşuyor! Hisseler tavan yaptı

Tesla'nın hisseleri, yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 419,8 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve şirketin piyasa değeri 1,3 trilyon doları aştı. Hisselerdeki artış, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Musk'ın desteklediği ekonomik politikaların etkisiyle hız kazandı.

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 419,8 dolara yükseldi.

Böylece şirketin hisse fiyatı, 3 Kasım 2021'de kaydettiği 414,5 dolarlık zirvenin üzerine çıktı.

Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon dolara ulaştı.

Dünyanın en zengin insanı olan Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın net serveti de 370 milyar doları aştı.

Tesla hisseleri, Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçmişti.

Trump'ın seçim zaferinden bu yana Tesla'nın hisseleri yüzde 66'nın üzerinde değer kazanmıştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili olmuştu.

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