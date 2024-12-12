Tesla hisseleri rekor seviyeye yükseldi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 419,8 dolara yükseldi. Böylece şirketin hisse fiyatı, 3 Kasım 2021'de kaydettiği 414,5 dolarlık zirvenin üzerine çıktı.

Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon dolara ulaştı.

Dünyanın en zengin insanı olan Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın net serveti de 370 milyar doları aştı.