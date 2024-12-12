Fenerbahçe tribünleri öfkeli Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' tezahüratları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao karşısında büyük şok yaşarken taraftardan yönetime büyük tepki geldi. Kadıköy’de, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren, ardından ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yapan taraftarlar, ‘Aziz Yıldırım’ diyerek de tempo tuttu.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Athletic Bilbao’yu konuk eden Fenerbahçe, 2-0 yenildi.
Oynanan futbol ve skor Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Kadıköy’de hedefteki isim ise Başkan Ali Koç’tu... Fenerbahçe tribünleri, ‘Ali Koç istifa’ tezahüratları yaptı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da tepkiler dinmedi. Stadyumda bulunan Sarı Lacivertli ekip taraftarları, dakikalar boyunca Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım’ı göreve çağırdı.