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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişleri durduruldu. Yerel feribot seferleri sürerken, sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği açıklandı.

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Sabahın erken saatlerinde Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Güvenlik gerekçesiyle Boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilere telsiz anonslarıyla bilgi verdi. Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceğini açıkladı.

Bu arada, boğazdaki yerel feribot seferlerinin sis şartlarına rağmen aksamadan devam ettiği bildirildi. Gemi kaptanlarının olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunulurken, yetkililer, durumun anlık olarak takip edildiğini belirtti.

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