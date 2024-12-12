HTŞ ABD-İsrail projesi iddiası! Ahmet Hakan Netanyahu'nun açıklamasına dikkat çekti

Ahmet Hakan, Suriye'nin tüm askeri altyapısını günlerdir bombalayan İsrail'i yazdı. HTŞ'nin proje olduğu görüşüne itiraz eden Hakan, bugünkü yazısında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun “Esad rejiminin terk ettiği stratejik askeri kabiliyetler, cihatçıların eline geçmesin diye bombalandı.” açıklamasına dikkat çekti.

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İsrail ordusu Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'de "İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarını gerçekleştiriyor.

Tüm askeri altyapıyı neredeyse yok edecek seviyede bombalayan İsrail'in saldırılarıyla birlikte muhaliflerin başını çektiği HTŞ'nin "proje örgüt" olduğu iddiaları sosyal medyada konuşuldu.

"Hani İsrail, yeni rejimden gayet memnundu"

Bu görüşe itiraz eden Ahmet Hakan, bugükü yazısında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun “Esad rejiminin terk ettiği stratejik askeri kabiliyetler, cihatçıların eline geçmesin diye bombalandı.” açıklamasını aktardı ve iddialara soruyla karşılık verdi:

"Demek ki Esad’ın elindeyken İsrail açısından tehdit içermeyen stratejik askeri kabiliyetler, yeni rejimin eline geçerse...

İsrail açısından süper tehdit olacakmış.

O zaman soralım:

E hani Suriye’de olup bitenler, Amerika / İsrail projesiydi? E hani İsrail, yeni rejimden gayet memnundu. E hani İsrail, Esad gittiği için pek mutluydu?"