BIST 10.119
DOLAR 34,87
EURO 36,81
ALTIN 3.050,60
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak

Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

Abone ol

Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu.

Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.

Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

Savunma sakatlıktan dağıldı

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor.

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan Emirhan Topçu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu.

Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da bu maçta olmayacak.

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu. Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

Chamberlain listede yok

Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için karşılaşmada görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı.

Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hiç forma vermediği tecrübeli orta saha, teknik adam değişikliğinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde forma giymeye başladı ve ikinci maçında Fenerbahçe karşısında galibiyetinin mimarlarından oldu.

Muhtemel 11'ler

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Salih, Musrati, Rafa, Gedson, Muçi, Semih.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina uyarısı: 3 ay içinde Türkiye'yi vurabilir
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina uyarısı: 3 ay içinde Türkiye'yi vurabilir
Trump'tan Suriye açıklaması: Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar karışmayacağız
Trump'tan Suriye açıklaması: Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar karışmayacağız
Köy Kanunu'nda değişiklik: Taksit ödeme süresi uzatıldı
Köy Kanunu'nda değişiklik: Taksit ödeme süresi uzatıldı
HTŞ ABD-İsrail projesi miydi? Netahyanu açıkladı Ahmet Hakan sordu
HTŞ ABD-İsrail projesi miydi? Netahyanu açıkladı Ahmet Hakan sordu
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
Türkiye yıl içinde 7,7 milyar dolarlık uygun koşullu dış finansman sağladı
Türkiye yıl içinde 7,7 milyar dolarlık uygun koşullu dış finansman sağladı
Esad'ın devrilmesine üzülen Şule Perinçek: Suriye bizim komşumuzdu, şimdi kimle komşu olacağız
Esad'ın devrilmesine üzülen Şule Perinçek: Suriye bizim komşumuzdu, şimdi kimle komşu olacağız
Türkiye ile iletişimde olduklarını söyleyen Pentagon yetkilisi o sorulara cevap veremedi!
Türkiye ile iletişimde olduklarını söyleyen Pentagon yetkilisi o sorulara cevap veremedi!
Suriye'de gerçekler ortaya çıkıyor! Esad, Türkiye'ye ambargo uygulamış
Suriye'de gerçekler ortaya çıkıyor! Esad, Türkiye'ye ambargo uygulamış
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanının "idari eylem" olduğunu savundu
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanının "idari eylem" olduğunu savundu
Tesla hisseleri rekor seviyeye yükseldi
Tesla hisseleri rekor seviyeye yükseldi