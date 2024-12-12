Cari işlemler hesabı ekimde 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 1 milyar 880 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 163 milyon dolarlık fazla oluşurken, cari işlemler hesabı yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 3 milyar 542 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 450 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 48 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 20 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.