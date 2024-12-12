AYM'den bir siyasi parti hakkında suç duyurusu

AYM, 10 siyasi partinin 2020 yılına ait mali denetimlerini tamamlayarak sonuçları Resmi Gazete'de yayımladı. Hak ve Adalet Partisi sorumluları hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verildi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 siyasi partinin 2020 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararlarını Resmi Gazete’de yayımladı. Demokratik Sol Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sağduyu Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Ulusal Parti, Hak ve Hakikat Partisi, Umut Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Millet Partisi ve Merkez Parti’nin mali hesaplarını inceleyen Yüksek Mahkeme, partilerin mali raporlarını değerlendirdi.

AYM, bu partilerin kesin hesaplarını mevcut bilgi ve belgelere göre değerlendirdi ve Siyasi Partiler Kanunu’na uygunluk açısından inceledi. Yapılan denetimlerde, partilerin mali raporlarının genel olarak doğru ve denk olduğu tespit edildi. Yüksek Mahkeme, bu doğrultuda partilerin büyük çoğunluğunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun hareket ettiğine hükmetti.

Ancak Hak ve Adalet Partisi’nin mali denetiminde bazı eksiklikler tespit edildi. Partinin, siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 58 ile ilişkin bilgileri istenilen şekilde sunmadığı belirlendi. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Hak ve Adalet Partisi’nin belirtilen eksikliklerinin Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık teşkil ettiğini belirten AYM, ilgili sorumluların gerekli incelemeler sonucunda yargılanması için yasal sürecin başlatılmasını talep etti.