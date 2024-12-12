BIST 10.138
DOLAR 34,88
EURO 36,78
ALTIN 3.046,90
HABER /  GÜNCEL

AYM'den bir siyasi parti hakkında suç duyurusu

AYM'den bir siyasi parti hakkında suç duyurusu

AYM, 10 siyasi partinin 2020 yılına ait mali denetimlerini tamamlayarak sonuçları Resmi Gazete'de yayımladı. Hak ve Adalet Partisi sorumluları hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verildi.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 siyasi partinin 2020 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararlarını Resmi Gazete’de yayımladı. Demokratik Sol Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sağduyu Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Ulusal Parti, Hak ve Hakikat Partisi, Umut Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Millet Partisi ve Merkez Parti’nin mali hesaplarını inceleyen Yüksek Mahkeme, partilerin mali raporlarını değerlendirdi.

AYM, bu partilerin kesin hesaplarını mevcut bilgi ve belgelere göre değerlendirdi ve Siyasi Partiler Kanunu’na uygunluk açısından inceledi. Yapılan denetimlerde, partilerin mali raporlarının genel olarak doğru ve denk olduğu tespit edildi. Yüksek Mahkeme, bu doğrultuda partilerin büyük çoğunluğunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun hareket ettiğine hükmetti.

Ancak Hak ve Adalet Partisi’nin mali denetiminde bazı eksiklikler tespit edildi. Partinin, siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 58 ile ilişkin bilgileri istenilen şekilde sunmadığı belirlendi. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Hak ve Adalet Partisi’nin belirtilen eksikliklerinin Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık teşkil ettiğini belirten AYM, ilgili sorumluların gerekli incelemeler sonucunda yargılanması için yasal sürecin başlatılmasını talep etti.

AYM
ÖNCEKİ HABERLER
700 bin kamu işçisine ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu
700 bin kamu işçisine ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu
Hepsiburada 5 farklı ödül birden aldı
Hepsiburada 5 farklı ödül birden aldı
Alperen Şengün'ün 26 sayısı Rockets'ı NBA Kupası yarı finaline taşıdı
Alperen Şengün'ün 26 sayısı Rockets'ı NBA Kupası yarı finaline taşıdı
Bakan Bayraktar, Gabar'da petrol keşfinin yıl dönümünü kutladı
Bakan Bayraktar, Gabar'da petrol keşfinin yıl dönümünü kutladı
Radyoterapi ile kanser tedavisinde nokta atışı başarı
Radyoterapi ile kanser tedavisinde nokta atışı başarı
Akademiye Geçiş Sınavı'nda detaylar belli oldu
Akademiye Geçiş Sınavı'nda detaylar belli oldu
Cari işlemler hesabı ekimde 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi
Cari işlemler hesabı ekimde 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi
Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak
Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina uyarısı: 3 ay içinde Türkiye'yi vurabilir
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina uyarısı: 3 ay içinde Türkiye'yi vurabilir
Trump'tan Suriye açıklaması: Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar karışmayacağız
Trump'tan Suriye açıklaması: Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar karışmayacağız
Köy Kanunu'nda değişiklik: Taksit ödeme süresi uzatıldı
Köy Kanunu'nda değişiklik: Taksit ödeme süresi uzatıldı