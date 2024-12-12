Binali Yıldırım’a Jübile Madalyası ve Türkmenistan’ın Fahri Aksakalı unvanı verildi

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’a Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un kararı ile Jübile Madalyası ve Türkmenistan’ın Fahri Aksakalı unvanı verildi.

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TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım Türkmenistan’dan madalya aldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un kararı ile Binali Yıldırım’a ünlü Türkmen düşünür ve şair Mahtumkulu Firaki’nin doğumunun 300. yıl dönümüne adanan Jübile Madalyası’nın yanı sıra Türkmenistan’ın Fahri Aksakalı unvanı da verildi.

Madalyayı Yıldırım’a, Türkmenistan’ın ikinci cumhurbaşkanı olan Milli Lider ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov takdim etti.

Takdim töreninin ardından Binali Yıldırım, geleneksel Türkmen kıyafetleri ile poz verdi.