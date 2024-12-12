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Binali Yıldırım’a Jübile Madalyası ve Türkmenistan’ın Fahri Aksakalı unvanı verildi

Binali Yıldırım’a Jübile Madalyası ve Türkmenistan’ın Fahri Aksakalı unvanı verildi

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’a Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un kararı ile Jübile Madalyası ve Türkmenistan’ın Fahri Aksakalı unvanı verildi.

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TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım Türkmenistan’dan madalya aldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un kararı ile Binali Yıldırım’a ünlü Türkmen düşünür ve şair Mahtumkulu Firaki’nin doğumunun 300. yıl dönümüne adanan Jübile Madalyası’nın yanı sıra Türkmenistan’ın Fahri Aksakalı unvanı da verildi.

Madalyayı Yıldırım’a, Türkmenistan’ın ikinci cumhurbaşkanı olan Milli Lider ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov takdim etti.

Takdim töreninin ardından Binali Yıldırım, geleneksel Türkmen kıyafetleri ile poz verdi.

MAHTUMKULU FİRAKİ KİMDİR?

Klasik Türkmen edebiyatının kurucuları arasında yer alan Mahtumkulu Firaki 18. yüzyılda yaşadı. İlk eğitimini babası Devletmehmet Azadi’den alan Firaki; Kaşgarlı Mahmut, Fuzuli, Mevlana ve Yunus Emre gibi çok sayıda âlimin eserlerinden yararlandı. Hindistan’dan Anadolu’ya çok sayıda seyahat gerçekleştiren Firaki, görüp duyduğunu kaleme aldı, 700’den fazla şiir yazdı. Türkmen halkını milli birliğe davet eden şair, o dönemde “Türkmenin” adlı şiiri kaleme aldı.

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