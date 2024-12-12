Bişe bildiğiniz yok diyen Esad sevicisi Alparslan Kuytul'un bir halt bilmediği böyle ortaya çıktı!

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Zafer sevinci yaşayan Suriyeliler, vatanlarına dönmeye başladı.

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Muhalifler bırakıp kaçacaklar, Esad’ı deviremezsiniz diyen hoca olduğu iddia edilen Alparslan Kuytul’a haberler kötü. Şam düştü ve Kuytul’un yaptığı o konuşma yeniden gündem oldu.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.