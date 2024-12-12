MSB kaynaklarından açıklama! Süleyman Şah türbesi taşınacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair soruya "Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yoğun gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Aktürk yeni bir döneme girilen Suriye​'de terör örgütleriyle mücadele vurgusu yaptı. Öte yandan Suriyenin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair soruya "Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele

MSB'den yapılan haftalık bilgilendirme şöyle: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; “kaynağında, sürekli ve kapsamlı” olarak Irak​ ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

Yeni bir döneme girilen Suriye’de en başından beri Suriye halkının yanında olan; Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam eden ülkemiz; bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ülkemizin, Suriye’nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir.

3 Maddelik mesaj

Bu kapsamda; bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini, terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu

Hudut güvenliği

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda; Son bir hafta içerisinde 223 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.527 olmuştur. Son bir haftada engellenen 596 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 93.326’ya ulaşmıştır.

Süleyman Şah’ın türbesi taşınacak mı?

Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir.”