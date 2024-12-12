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Cevdet Yılmaz'dan ekim ayı cari işlemler verileriyle ilgili açıklama

Cevdet Yılmaz'dan ekim ayı cari işlemler verileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üst üste 5 ay fazla veren cari işlemler dengesiyle ilgili "Büyümede talep bileşenlerinin seyri ve dış ticaret açığındaki azalma, enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflediğini teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ekim ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Cari işlemler dengesinde olumlu seyrin devam ettiğini, iyileşmenin ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirten Yılmaz, ekim ayı verilerinin güçlü performansı ortaya koyduğunu belirtti.

Yılmaz, zayıf dış talep görünümü ve Türk lirasındaki reel değerlenmeye rağmen cari işlemler dengesindeki iyileşmenin ekim ayında da sürdüğünü dile getirerek, "Cari işlemler dengesi ekim ayında 1,9 milyar dolar pozitif seviyesiyle 2024 yılında üst üste 5 aydır fazla vermeye devam etmektedir. Yıllıklandırılmış cari açık, 2024 yılı ekim ayı itibarıyla 7,7 milyar dolara gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

Hizmetler dengesinin, dış ticaret açığındaki iyileşmeyi desteklediğini belirten Yılmaz, "2024 yılının ilk 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşme 32,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." bilgisini verdi.

Yılmaz, hizmetler dengesinde verilen fazlanın bu dönemde 3,4 milyar dolar arttığını, bu yılın ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet gelirlerinin 112,5 milyar dolara ulaştığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Dış finansmandaki güçlü görünüm korunurken, rezervlerimiz de artıyor. Portföy girişi ekim ayında 5,5 milyar olarak gerçekleşmiş, rezervlerimiz 4,9 milyar dolar artmıştır. Ekonomi programımızı etkin bir şekilde uyguluyoruz. Makroekonomik göstergelerden elde edilen olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini ortaya koymaktadır. Büyümede talep bileşenlerinin seyri ve dış ticaret açığındaki azalma, enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflediğini teyit etmektedir. Yeniden dengelenme politikaları ve Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle, 2024 yıl sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."

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