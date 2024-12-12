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Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Batı Karadeniz ve Akdeniz Körfezi'nin batısında fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına çıkacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Akdeniz Körfezi'nin batısında da fırtınanın aynı kuvvetle bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkili olması bekleniyor. Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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