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Olumsuz hava koşulları hamsi fiyatlarını yükseltti! Kilosu ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Olumsuz hava koşulları hamsi fiyatlarını yükseltti! Kilosu ne kadar oldu?

Balıkçıların yağışlı hava nedeniyle denize açılamaması hamsi fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

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Trabzon Balık Pazarı'ndaki balıkçıların önceki gün 50 liraya sattığı hamsinin kilogram fiyatı, bugün 150 liraya yükseldi.

Yağışlı hava nedeniyle denize açılmakta zorluk yaşayan balıkçıların kısıtlı miktarda avlayabildiği hamsi, fiyatı artmasına rağmen vatandaşların ilk tercihleri arasında yer aldı.

Havanın daha da soğumasının ardından hamsinin bol miktarda avlanabileceği günleri bekleyen balıkçılar, istavritin kilogramını 75, mezgidin ise 100 liradan satıyor.

Balıkçı Turgay Memiş, AA muhabirine, fiyatların hava şartlarından dolayı yükseldiğini söyledi.

Gökmen Aydın ise hamsinin bugün az avlandığına işaret ederek, "Kasa fiyatı pahalı olduğu için satışa da yansıdı. İnşallah bundan sonra daha bol çıkar ve vatandaş da yer. Bu fiyatların da normal olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

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