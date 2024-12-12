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Bakan Mehmet Şimşek: Uygulamaya devam edeceğiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek: Uygulamaya devam edeceğiz

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Ekimde yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara gerilediğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

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