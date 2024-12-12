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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulyok ve Orban ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulyok ve Orban ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'u resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Sulyok'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sulyok, tokalaşarak poz verdi.

İki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yer aldı.

"Mükemmel seviyede olan ilişkilerimizi güçlendirme iradesine sahibiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile de bir araya gelmişti.

Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede mükemmel seviyede olan ve 100 yılı geride bırakan Türkiye-Macaristan ilişkilerini güçlendirme iradesine sahip olduklarını, karşılıklı ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için gayretlerin artarak sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti. 

Orban’ı ve heyetini Türkiye ile Macaristan 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapanış töreni münasebetiyle ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji başta olmak üzere birçok alanda dayanışmayı artırmayı arzu ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de yaşanan son gelişmelerin Türkiye’nin insani ve vicdani dış politikasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu, terörle mücadele, Suriye’nin yeniden imarı ve mevcut kurumların ıslah edilmesi konularında Avrupa Birliği ülkeleri ile iş birliğinin gerekliliğini ifade etti. 

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