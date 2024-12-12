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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Erdoğan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Erdoğan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında konuştu. Blinken, "Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri" dedi.

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Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında bugün Türkiye'ye geliyor.

Blinken, yapacağı ziyaret hakkında "Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri. PKK, Türkiye için tehdit ancak yeni çalışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız. Suriye'de yeniden DEAŞ'ın ortaya çıkmasını engellemek zorundayız." açıklamasında bulundu.

KAYNAK: NTV

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