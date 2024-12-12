BIST 10.059
DOLAR 34,88
EURO 36,68
ALTIN 3.005,83
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul'dan yeni karar! Üç emtia daha endekslenecek

Borsa İstanbul'dan yeni karar! Üç emtia daha endekslenecek

Borsa İstanbul, yeni emtia endeksleri hesaplamaya başlayacak. BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'ni değiştiren Borsa İstanbul yönetimi, buna BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endekslerini de ekleyecek.

Abone ol

Borsa İstanbul, BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'ni güncelleyeceklerini duyurdu.

Halihazında listelenen BIST Altın, BIST Spot Altın, BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası ve BIST Altın Tahvili endekslerine ek olarak gümüş, platin ve paladyum endeksleri de olacak.

Borsa İstanbul'un açıklamasında BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'nin dünyadaki gelişmeler ve piyasa katılımcılarından gelen talep doğrultusunda güncellemeler yapıldığı belirtildi.

Buna göre Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nün uluslararası piyasalarda oluşan alım satım kotasyonları kullanılarak BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endekslerinin hesaplanmaya başlanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'nin, halen hesaplanmakta olan BIST Altın, BIST Spot Altın, BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası, BIST Altın Tahvili endekslerine ilave olarak yeni hesaplanmaya başlayacak olan BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin, BIST Spot Paladyum, endekslerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesine, adının BIST Emtia ve Emtia'ya Dayalı Kıymet Endeksleri Kural Seti olarak değiştirilmesine ve yürürlük tarihinin 16 Aralık 2024 olarak belirlenmesine karar verildi."

KAYNAK: DÜNYA

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun'dan Suriye açıklaması: Elimizden gelen bütün katkıyı sağlayacağız
Fahrettin Altun'dan Suriye açıklaması: Elimizden gelen bütün katkıyı sağlayacağız
Mourinho için sürpriz iddia! Premier Lig ekibi talip oldu
Mourinho için sürpriz iddia! Premier Lig ekibi talip oldu
idefix’ten yeni yıla özel %70’e varan indirim!
idefix’ten yeni yıla özel %70’e varan indirim!
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakim karşısına çıktı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakim karşısına çıktı
Trabzon'da inşaatta göçük meydana geldi! 1 işçi aranıyor
Trabzon'da inşaatta göçük meydana geldi! 1 işçi aranıyor
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Amasya'da maden ocağında göçük: 1 işçi yaralandı
Amasya'da maden ocağında göçük: 1 işçi yaralandı
Koyunlarına bakmak için geçtiği Suriye'de hapse düştü, esareti 18 yıl sürdü, anlattıkları tüyler ürpertti
Koyunlarına bakmak için geçtiği Suriye'de hapse düştü, esareti 18 yıl sürdü, anlattıkları tüyler ürpertti
Bakan Mehmet Şimşek: Uygulamaya devam edeceğiz
Bakan Mehmet Şimşek: Uygulamaya devam edeceğiz
Olumsuz hava koşulları hamsi fiyatlarını yükseltti! Kilosu ne kadar oldu?
Olumsuz hava koşulları hamsi fiyatlarını yükseltti! Kilosu ne kadar oldu?
Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına uyarısı