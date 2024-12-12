Mourinho için sürpriz iddia! Premier Lig ekibi talip oldu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, son maçlardaki puan kayıpları ve oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilerin odağında. İspanyol basını, Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın Mourinho'yu transfer etmek için serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro'yu ödemeye hazırlandığını iddia etti.

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Fenerbahçe'de sezon başından beri yaşanan her puan kaybında Jose Mourinho'nun oyun anlayışı ve bazı futbolcu seçimleri çok eleştiriliyor.

Beşiktaş derbisinin ardından son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya yenilen Fenerbahçe'de tercihleri ile yine eleştirilerin odağında yer alan Mourinho'ya İngiltere'den talip çıktığı ileri sürüldü.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Premier Lig'de sıkıntılı günlerden geçen ve teknik direktör Gary O'Neil ile olan sözleşmesini feshetmeyi planlayan Wolves, Mourinho'yu göreve getirerek takıma farklı bir hava katmak istiyor.

Serbest kalma bedelini duyurdular

Söz konusu haberde Jose Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmede 5 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Premier Lig ekibinin bu parayı ödemesi durumunda Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirmesinin mümkün olacağından söz edildi.

Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılması zor

İspanyol basınında Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasının zor bir ihtimal olarak görüldüğü yönetimin de son maçlardaki kayıplara rağmen Portekizli teknik adamı görevde tutmak isteyeceği kaydedildi.

Premier Lig'de kümede kalma hattında bulunan Wolverhampton, ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 9 puan topladı ve 19. sırada kaldı.