BIST 10.059
DOLAR 34,88
EURO 36,68
ALTIN 3.005,83
HABER /  POLİTİKA

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin Ankara'nın arabuluculuğuyla çözülmesiyle ilgili bir bir açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Bu sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ve tüm emeği geçenleri tebrik ederim'' dedi.

Abone ol

Somali ile Etiyopya arasında yaşanan "Somaliland" krizi Ankara'da Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katıldığı ve gün boyu süren görüşmelerle iki ülke arasında Ankara Bildirisi imzalandı. İki ülkenin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

ERDOĞAN'DAN "YENİ BAŞLANGIÇ" VURGUSU

Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birtakım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk" açıklamasını yaptı.

GÜL'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gül, paylaşımında "Afrika kıtasının en eski problemlerinden birisi olan ve birçok kanlı savaşa yol açan Somali - Etiyopya anlaşmazlığının, Türkiye'nin katkılarıyla Ankara'da imzalanan bir anlaşmayla çözüm yoluna girmesi, tarihi bir gelişmedir. Bu sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ve tüm emeği geçenleri tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Erdoğan açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Erdoğan açıklaması
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Emevi Camii'nde namaz kıldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Emevi Camii'nde namaz kıldı
Diplomasinin merkezi Türkiye! Erdoğan devreye girdi kriz çözüldü
Diplomasinin merkezi Türkiye! Erdoğan devreye girdi kriz çözüldü
Ülkesinin patronlarıyla Türkiye'ye geliyor! Yarım milyon Türk'ü etkileyebilir
Ülkesinin patronlarıyla Türkiye'ye geliyor! Yarım milyon Türk'ü etkileyebilir
Borsa İstanbul'dan yeni karar! Üç emtia daha endekslenecek
Borsa İstanbul'dan yeni karar! Üç emtia daha endekslenecek
Fahrettin Altun'dan Suriye açıklaması: Elimizden gelen bütün katkıyı sağlayacağız
Fahrettin Altun'dan Suriye açıklaması: Elimizden gelen bütün katkıyı sağlayacağız
Mourinho için sürpriz iddia! Premier Lig ekibi talip oldu
Mourinho için sürpriz iddia! Premier Lig ekibi talip oldu
idefix’ten yeni yıla özel %70’e varan indirim!
idefix’ten yeni yıla özel %70’e varan indirim!
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakim karşısına çıktı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakim karşısına çıktı
Trabzon'da inşaatta göçük meydana geldi! 1 işçi aranıyor
Trabzon'da inşaatta göçük meydana geldi! 1 işçi aranıyor
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı