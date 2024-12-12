Özgür Özel: Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak MİT başkanına düşmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a giderek Emevi Camii'nde şükür namazı kılmasını yorumladı.

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Devrik lider Esad'ın ülkeyi terk ederek Rusya'ya sığınmasıyla Suriye yeniden şekillenmeye başladı..

Muhaliflerin ilerleyişi sürerken, bu süreçte Türkiye'den Suriye'nin başkentine kritik bir ziyaret gerçekleşti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da aralarında olduğu Türk heyeti, Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

Emevi Camii'nde şükür namazı kılan Kalın, Şam'da tekbirlerle karşılandı.

MİT BAŞKANI KALIN'IN EMEVİ CAMİİ'NDEKİ NAMAZI

MİT Başkanı Kalın'ın ziyareti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy, Fevzi Çakır ve Semiha Şahin'in konuğu olan Özel, İbrahim Kalın'ın bir devlet memuru olduğunu savunarak AK Parti'nin temsilcisi olmadığını söyledi.

"İBRAHİM KALIN BİR DEVLET MEMURU"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

İbrahim Kalın bir devlet memuru. AK Parti'nin temsilcisi değil. Fiilen bunu sekteye uğratacak işler yapsa da. AK Parti'ye sunum yaptı, kendisine mektup yazdım. 'Ne oluyoruz bize de gelmelisiniz' dedim. Verilecek bir bilgi AK Parti açısından kıymetli, son seçimlerin birinci partisi açısından ne olabilir dedim. Allah'ı var geldi. 29 Ekim törenlerinde. 'Sayın Başkan mektubunuzu aldım, hak veriyorum' dedi. Gününe karar verdik. İbrahim Kalın'a orada da dedim 'Biz Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa orada dururuz' diye. Eleştireceğimiz zaman eleştiririz.

"ERDOĞAN'IN NAMAZININ KAZASINI YAPMAK DA MİT BAŞKANINA DÜŞMEZ"

Kurumları devletin kurumları sayarız. Bu kurumun başkanı Cumhurbaşkanı olabilir bir parti genel başkanı olabilir, bu da arizidir. O kurumun başında milli ismi vardır. Bize eşit mesafede olması gereken bir kurum olarak görürüm MİT'i. Bugünkü gidişini siyasi şov gibi değerlendirmek istemem. 2012 yılında Erdoğan'ın ağzından 'Çok yakında Emevi camiine gideceğiz' demişti. 12 yıl önce. Bu namaz o namaz değil. Şimdi kılarsa da o namaz değil. O kadar şehit, dünya kadar sığınmacı var. O namaz o günkü namazdı. Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez.