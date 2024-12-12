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Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına mı geldi?

Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına mı geldi?

Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite'nin Galatasaray'ın kampına gelerek bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.

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Anderson Talisca transferi için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Süper Lig devleri, çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda Türkiye'ye gelmesi beklenen ve Fenerbahçe ile adı anılan Anderson Talisca için beklenmedik bir hamle geldi.

Menajeri Galatasaray kampına geldi

Akşam'ın haberine göre, Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Galatasaray'ın kampına gelerek bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu haber üzerinden yıldız oyuncunun sarı kırmızılı takıma transfer olabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe ısrarını sürdürüyor

Bir yandan da sarı lacivertli ekip, Anderson Talisca için ısrarını sürdürüyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına devam ederken menajerinin Galatasaray kampını ziyaret etmesi ortalığı karıştırdı.

Anderson Talisca, bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu maçlarda takımına 8 gollük bir katkı sağladı.

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