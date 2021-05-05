BIST 1.420
DOLAR 8,31
EURO 9,99
ALTIN 477,99
HABER /  DÜNYA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Mutasyonlu virüslere karşı antikor ilacı

Eli Lilly ve AbCellera tarafından Kovid-19 karşı geliştirilen bir antikor ilacının çok sayıda mutasyonlu virüsü etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Abone ol

Koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ederken, mutasyon çeşitlerindeki artış ve yüksek bulaşıcılık tedavinin önündeki en önemli engellerden biri. Özellikle mutasyonlu virüslere yönelik yapılan çalışmalar sürerken, Kanadalı ve ABD'li bir ilaç şirketinin girişiminin, mutasyonların çoğuna etki edebilen bir antikor ilacının geliştirildiği açıklandı.

İnsanlı deneylere başlanıyor

AbCellera ve ABD’li Eli Lilly Covid-19’a karşı birlikte geliştirdikleri ikinci bir antikor ilacının klinik denemelerine başladıklarını açıkladı. İlaç şirketleri, LY-CoV1404 adı verilen monoklonal antikor tedavisini  hafif ile  orta derecede Covid-19 hastalarında değerlendireceğini duyurdu.

Tüm mutasyonlara karşı etkili

Bununla birlikte, AbCellera  LY-CoV1404’ün kilinik öncesi denemelerinde corona virüsün  bilinen tüm mutasyonlarına karşı güçlü etki gösterdiği belirtildi.

AbCellera, antikor ilacının İngiltere, Brezilya, California, Güney Afrika ve New York mutasyonları da dahil olmak üzere corona virüsün şu anda bilinen tüm varyantlarını nötralize ettiğini ve ilacın corona virüsün başak proteininin mutasyona uğrayan bölgesine bağlandığını duyurdu. 

Mutasyon tehdidini ortadan kaldırabilir

Başak protein Koronavirüsün insanların ACE2 enzimlerine tutunarak vücuda girmesine ve hastalığa yol açıyor. Araştırmacılar virüsün bu bölgesinde mutasyonlarla gelen değişikliklerin endişe verici olduğunu düşünüyor, çünkü aşılar da virüsün başak proteinin hedef alıyor. Ancak, AbCallere geliştirilen antikor ilacının başak proteinin birçok kısmına bağlanabildiğini bu nedenle ilacın etkisini olası yeni mutasyonlar nedeniyle yitirmeyeceğini söyledi. Klinik testlerin son aşamasında bu durum kanıtlanırsa  LY-CoV1404’ün corona virüs tedavisinde oyun değiştirici olabileceği ifade edilerek, varyantların yarattığı tehdidi ortadan kaldırabileceği ifade edildi.

KAYNAK: NTV

ÖNCEKİ HABERLER
Ersin Tatar: Rum yönetimi operasyon başlattı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı 5 çocuk yaralandı
Yozgat'ta buğday silosu can aldı
Türkiye 5 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı!
Aysima bebeğe umut olabilirsiniz!
Kanada'dan 12-15 yaş arası çocuklarda koronavirüs aşısına onay
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Z kuşağı sizi çizgi film yapacak
Kürşad Oğuz, Habertürk'ten istifa etti
Yorumlar