Mutasyonlu virüslere karşı antikor ilacı

Eli Lilly ve AbCellera tarafından Kovid-19 karşı geliştirilen bir antikor ilacının çok sayıda mutasyonlu virüsü etkisiz hale getirdiği açıklandı.

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Koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ederken, mutasyon çeşitlerindeki artış ve yüksek bulaşıcılık tedavinin önündeki en önemli engellerden biri. Özellikle mutasyonlu virüslere yönelik yapılan çalışmalar sürerken, Kanadalı ve ABD'li bir ilaç şirketinin girişiminin, mutasyonların çoğuna etki edebilen bir antikor ilacının geliştirildiği açıklandı.

İnsanlı deneylere başlanıyor

AbCellera ve ABD’li Eli Lilly Covid-19’a karşı birlikte geliştirdikleri ikinci bir antikor ilacının klinik denemelerine başladıklarını açıkladı. İlaç şirketleri, LY-CoV1404 adı verilen monoklonal antikor tedavisini hafif ile orta derecede Covid-19 hastalarında değerlendireceğini duyurdu.

Tüm mutasyonlara karşı etkili

Bununla birlikte, AbCellera LY-CoV1404’ün kilinik öncesi denemelerinde corona virüsün bilinen tüm mutasyonlarına karşı güçlü etki gösterdiği belirtildi.

AbCellera, antikor ilacının İngiltere, Brezilya, California, Güney Afrika ve New York mutasyonları da dahil olmak üzere corona virüsün şu anda bilinen tüm varyantlarını nötralize ettiğini ve ilacın corona virüsün başak proteininin mutasyona uğrayan bölgesine bağlandığını duyurdu.

Mutasyon tehdidini ortadan kaldırabilir

Başak protein Koronavirüsün insanların ACE2 enzimlerine tutunarak vücuda girmesine ve hastalığa yol açıyor. Araştırmacılar virüsün bu bölgesinde mutasyonlarla gelen değişikliklerin endişe verici olduğunu düşünüyor, çünkü aşılar da virüsün başak proteinin hedef alıyor. Ancak, AbCallere geliştirilen antikor ilacının başak proteinin birçok kısmına bağlanabildiğini bu nedenle ilacın etkisini olası yeni mutasyonlar nedeniyle yitirmeyeceğini söyledi. Klinik testlerin son aşamasında bu durum kanıtlanırsa LY-CoV1404’ün corona virüs tedavisinde oyun değiştirici olabileceği ifade edilerek, varyantların yarattığı tehdidi ortadan kaldırabileceği ifade edildi.

KAYNAK: NTV