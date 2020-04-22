Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: iyi niyetli olduğunu biliyorum

Galatasaray'ın Başkanı Mustafa Cengiz kulübünün kanalında katıldığı programda son günlerde gündeme gelen Abdurrahim Albayrak ve Falcao konularına açıklık getirdi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp kanalı GS TV'de yayınlanan "Başkan Özel" programında gündeme ilişkin konulardan önemli açıklamalarda bulundu. Corona virüs nedeniyle yaşanan maddi zorluklara değinen Mustafa Cengiz, bu süreçte nasıl önlemler aldıklarını anlattı.

Abdurrahim Albayrak iyi niyetli

Geçtiğimiz günlerde camianın tepkisini çeken açıklamalarda bulunan Adürrahim Albayrak ile ilgili olarak da Mustafa Cengiz, "Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubeler konusunda sponsorların da yer aldığı açıklamalar maalesef yanlış yorumlandı. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Duygusal bir konuşmaydı. Yoğunluğu fazlaydı. Sponsorlarımızdan da tepki geldi, takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk Telekom çok büyük destek oldu"

Sponsorlarla ilgili Cengiz, "Türk Telekom, çok büyük destek oldu ve stadyum ismindeki hakkını bir yıl uzattı. Bunun 38.5 milyon TL'lik bir katkısı oldu. Sponsorlar 'Hayır, biz buradayız' dediler. Toplamda 70'i geçen sponsorumuz var. Sıkıntı yaşayanlar olabilir ama 70'i de dik durdu. Opsiyonu ödeyemeyecek olanlar oldu. Bizim B planlarımız da var. 120 milyon TL olan sponsorluk geliri 220 Milyon TL oldu."

Falcao transfer olacak mı? sorusuna cevap

Mustafa Cengiz, "Kimin gelip gideceği hakkında bir şey diyemem. Bir futbolcu hakkında hiçbir şey demedim, demem. Bizim kadromuzda olan oyuncular dünyanın en iyisidir. Teklifler gelir, teklifler gider. Bana intikal eden bir şey yok. İntikal etmeyen hiçbir şey hakkında da konuşmam." dedi.

"Virüs en büyük zararı bize verdi"

Cengiz salgının yarattığı krizle ilgili "Virüs beklenmedik anda geldi, darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 Milyon TL." diye konuştu.

'Ligler neden istanbul'da değil?'

Cengiz, "Ya lig doğal akışında gider, çok hızlı bir şekilde. Herkes kendi çıkarına göre konuşmayı çok seviyor ama ben Türk sporunun adına konuşmayı isterim. Eğer bir şehir olacaksa, bu neden İstanbul değil? İklim açısından yaz aylarında uygun. Liglerin tek bir yerde, sıcak bir iklimde, seyircisiz olarak oynanması konusuna sıcak bakmıyoruz. Bunun ekstra giderleri var, şartları var. Bunu kim karşılayacak? Federasyon mu? TFF biriktirmiş olduğu kaynakları, destek olarak kulüplere sunması gerekiyor." dedi.

"8 maçımın 3'ü İstanbul'da"

Cengiz aynı konuyla ilgili sözlerine, "Benim kalan 8 maçımın 3'ü İstanbul'da... Herkes kendi çıkarına göre konuşuyor ancak ben objektif konuşacağım. Eğer maçlar tek bir şehirde oynanacaksa, bu neden İstanbul olmasın? İklim açısından da yerleşim açısından da en uygun şehir İstanbul." diye konuştu.