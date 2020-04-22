Sonunda koronavirüs aşısı geliştirildi! Bu yıl Ekim’de başlıyor

İSVİÇRE’nin Bern Üniversitesi Bağışıklık Uzmanı Martin Bachmann, "parçacık" sistemiyle çalışan Covid-19 aşısı geliştirdiklerini duyurdu. İlk aşıların bu yılın ekim ayında uygulanmaya başlaması bekleniyor.

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İsviçre Sağlık Onay Merkezi tarafından doğrulanan açıklama için "Kısa sürede onay vermek için çalışıyoruz" denildi.

Ölümcül koronavirüsü durduracak aşı için tüm dünya çalışırken, ilk müjdeli haber Bern Üniversite Kliniği’nde görevli Bağışıklık Uzmanı Dr. Martin Bachmann'dan geldi.

"Herkese uygulanabilecek aşı geliştirdik"

Bachmann'ın bu yöndeki çalışmaları ve açıklamaları Sağlık Denetim Merkezi Swissmedic tarafından da doğrulandı. Ancak çalışmaların daha sürdüğü vurgulandı. Bachmann, bu yıl ekim ayından itibaren ayının İsviçrelilere uygulanmasına başlanabileceğini duyururken, Swissmedic, “Bu konudaki takvim iyimser ancak tamamen de uydurma değil” açıklaması yaptı.

Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan Swissmedic sözcüsü Lukas Jaggi, “Durum acil olduğu için, bu konudaki onayın çıkmasının haftalar sonra olacağını söyleyebilirim. Ayları bulmaz” ifadelerini kullandı.

"Tüm tıbbi gereklilikleri uyguluyoruz"

Aşının ilk bölümünün haziran ayında deneneceği, yıl sonuna doğru da İsviçre makamlarının “geçici de olsa” onayının çıkabileceği hesaplanıyor. Aşının denemelerine küçük bir grup üzerinde başlandığı belirtilirken Bachmann, Tüm tıbbi gereklilikleri uyguluyoruz. Sadece süreci hızlandırıyoruz” diye konuştu.

Bağışıklık sistemini uyarıp güçlendirecek

Aşının geliştirilmesi için üç aşamanın da hızlı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.

Bachmann, aşının sisteminin, rahim ağzı kanserine karşı uygulanan sistem ile Hepatit B, sarılık, hastalığına uygulanan aşı sistemi ile benzerlik göstereceğini, “vücuda verilecek parçacıkların, istilacı virüslerle savaşmak için vücudun bağışıklık sistemini uyarıp güçlendireceğini” açıkladı.