Trump'ın önerdiği ilacın verildiği hastaların yüzde 28'i öldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği "hidroksiklorokin" sıtma ilacının salgına karşı etkisinin olmadığı yapılan bilimsel bir araştırmayla ortaya çıktı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği ve Beyaz Saray'daki uzmanlar arasında görüş ayrılığına neden olan sıtma ilacı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ABD'de yapılan bilimsel bir çalışmada, ABD Başkanı Trump'ın daha önce iddia ettiği sıtma ilacı türü "hidroksiklorokinin" hastalıkla mücadelede yardımcı olmadığı ortaya çıktı.

Hidroksiklorokin verilenlerden yüzde 28'i öldü

Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve Virginia Üniversitesi’nden ödeneklerle yapılan çalışma, araştırmacılar için online olarak yayımlandı. Koronavirüs taşıdığı doğrulanan 368 erkek gazinin tıbbi geçmişi çalışmanın bir parçası olarak analiz edildi.

Organlara zarar veriyor

Bu kişilerin, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ya da Gaziler Sağlık İdaresi (VHA) tıp merkezlerinden 11 Nisan’a kadar taburcu edildiği belirtildi. Hidroksiklorokinin, solunum cihazı ihtiyacında hiçbir fark yaratmadığı ifade edilirken; hidroksiklorokin ve normal tedavi verilenlerden yaklaşık yüzde 28’inin hayatını kaybettiği açıklandı.

Buna karşın, rutin tedavi alanların yüzde 11’inin hayatını kaybettiği belirtildi. Araştırmacıların yan etkileri izlemediği, ancak hidroksiklorokinin diğer organlara zarar verebileceğine dair ipuçları olduğuna dikkat çektiği ifade edildi.

Brezilya'daki çalışmanın bir kısmı durduruldu

Bu ayın başlarında, test edilen iki dozun daha yükseği verilen kişilerin dörtte birinin kalp ritim problemleri geliştirmesi üzerine Brezilya’daki bilim insanlarının Hidroksiklorokine benzer eski bir ilaç olan ‘klorokin’i test eden çalışmanın bir kısmını durdurdukları belirtildi.

Trump'ın tavsiye ettiği ilaç Beyaz Saray'ı ikiye böldü

Öte yandan, Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı Beyaz Saray uzmanlarını ikiye bölmüştü. Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün önemli üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci ile Trump arasında söz konusu sıtma ilacı ile ilgili tartışma yaşandığın ifade edilmişti.