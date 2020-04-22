İzmir'de 422 kişilik filyasyon ekibinin çalışmaları ilk kez görüntülendi
Dünyanın tek gündemi olmayı başaran yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede virüs taşıyanların temas ve yakın temas ettiği kişileri belirleme görevi yapan filyasyon ekibi İzmir'de 422 kişi ile sahada mücadele veriyor. Çalışmalar ilk kez görüntülendi.
Kamuoyu, filyasyon kavramını ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında koronavirüsle mücadele bir yöntem olarak kullanıldığını duyurmasıyla öğrenmişti. Bakan Koca yöntemin başarılı sonuçlar verdiğini birkaç örnek ülke sayarak açıklamıştı. Koca'nın demeçleri sonrası sık sıkı duymaya başladığımız salgını önleme sisteminde ne gibi çalışmalar yapıldığı detayları ile anlatılmıştı. Son olarak ise İzmir'de 422 kişilik filyasyon ekibinin çalışmaları ilk kez görüntülendi.
Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadelede hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının yanı sıra hastalığın tespit aşaması faaliyetinde Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen filyasyon ekibi İzmir'de 422 kişi ile sahada görev alıyor.
Çeşitli dallarda sağlık çalışanlarından oluşan fiyasyon ekibi, koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların verdiği bilgiler ve araştırmalar neticesinde hastanın temas ettiği kişilerle ilk olarak iletişim kuruyor.
Ardından koruyucu tulum, gözlük, maske ve eldiven giyen ekipler, belirlenen adreslere giderek bu kişilerden numune alıyor.Alınan numuneler referans laboratuvarlarına teslim edildikten sonra filyasyon ekibinin yaptığı çalışma sonuçları, halk sağlığı uzmanlarından oluşan kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.
Filyasyon ekibinde değişik branşlarda birçok sağlık çalışanı görev alırken, ekipler görevlerini hassasiyetle yerine getiriyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, yaptığı açıklamada, virüsle mücadelede filyasyon ekibinin önemine vurgu yaptı.