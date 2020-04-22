Kamuoyu, filyasyon kavramını ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında koronavirüsle mücadele bir yöntem olarak kullanıldığını duyurmasıyla öğrenmişti. Bakan Koca yöntemin başarılı sonuçlar verdiğini birkaç örnek ülke sayarak açıklamıştı. Koca'nın demeçleri sonrası sık sıkı duymaya başladığımız salgını önleme sisteminde ne gibi çalışmalar yapıldığı detayları ile anlatılmıştı. Son olarak ise İzmir'de 422 kişilik filyasyon ekibinin çalışmaları ilk kez görüntülendi.