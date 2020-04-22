Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Ramazan'da alınması gereken önlemleri açıkladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve salgınla savaşın komuta merkezi olarak görev yapan Bilim Kurulu, Ramazan'da alınması gereken önlemleri açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ramazanda alınması gereken tedbirler rehberi yayınladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun rehberine göre Ramazan'da alınması gereken önlemler şöyle:

- Sağlıklı insanlar istedikleri taktirde bu Ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilirler.

- Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü ve/veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermelidir.

- Oruç tutmanın COVID-19 enfeksiyonu riskini artırdığı ile ilgili yapılmış çalışma yoktur. COVID-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi hekimlerine danışmalıdır

-İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekmektedir

-Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalıdır