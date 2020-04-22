Trump İran'la gerilimi tırmandırıyor 'Gemilere vur emri verdim'

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaş gemilerinin, ABD donanmasına ait gemileri taciz etmesi durumunda, 'vurma ve yok etme' talimatı verdiğini duyurdu.

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Dünya korona virüs pandemisiyle mücadele ederken korona virüsün merkezi haline gelen ABD’de Başkan Donald Trump, Basra Körfezi’nde gerilimi artıracak bir açıklama yaptı.

Basra Körfezi'nde tacizle suçlaması

ABD donanmasının İran Devrim Muhafızları'nı Basra Körfezi'nde tacizle suçlaması sonrası Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

''Vur emri verdim”

Trump, "ABD donanmasına denizlerde gemilerimizi taciz etmeleri halinde İran gambotlarını vurma ve imha etmelerine yönelik vur emri verdim” ifadelerini kullandı. Bir veya birkaç silahı bulunan küçük savaş gemilerine gambot deniyor.

Trump'a ilaç hüsranı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği ve Beyaz Saray'daki uzmanlar arasında görüş ayrılığına neden olan sıtma ilacı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de yapılan bilimsel bir çalışmada, ABD Başkanı Trump'ın daha önce iddia ettiği sıtma ilacı türü "hidroksiklorokinin" hastalıkla mücadelede yardımcı olmadığı ortaya çıktı.

“368 erkek gazinin tıbbi geçmişi çalışmanın bir parçası olarak analiz edildi”

Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve Virginia Üniversitesi’nden ödeneklerle yapılan çalışma, araştırmacılar için online olarak yayımlandı. Koronavirüs taşıdığı doğrulanan 368 erkek gazinin tıbbi geçmişi çalışmanın bir parçası olarak analiz edildi.

''Yüzde 28’i hayatını kaybetti''

Bu kişilerin, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ya da Gaziler Sağlık İdaresi (VHA) tıp merkezlerinden 11 Nisan’a kadar taburcu edildiği belirtildi. Hidroksiklorokinin, solunum cihazı ihtiyacında hiçbir fark yaratmadığı ifade edilirken; hidroksiklorokin ve normal tedavi verilenlerden yaklaşık yüzde 28’inin hayatını kaybettiği açıklandı. Buna karşın, rutin tedavi alanların yüzde 11’inin hayatını kaybettiği belirtildi. Araştırmacıların yan etkileri izlemediği, ancak hidroksiklorokinin diğer organlara zarar verebileceğine dair ipuçları olduğuna dikkat çektiği ifade edildi.

“Brezilya'daki çalışmanın bir kısmını durdurdu''

Bu ayın başlarında, test edilen iki dozun daha yükseği verilen kişilerin dörtte birinin kalp ritim problemleri geliştirmesi üzerine Brezilya’daki bilim insanlarının Hidroksiklorokine benzer eski bir ilaç olan ‘klorokin’i test eden çalışmanın bir kısmını durdurdukları belirtildi.

Sıtma ilacı ikiye böldü

Öte yandan, Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı Beyaz Saray uzmanlarını ikiye bölmüştü. Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün önemli üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci ile Trump arasında söz konusu sıtma ilacı ile ilgili tartışma yaşandığın ifade edilmişti.