Murat Kekilli evli mi eşi kimdir? Murat Kekilli kiminle evli çocuğu var mı?

Bu akşam Kanal D'nin sevilen eğlence ve müzik programı Afara'nın konuklarından biri de Bu Akşam Ölürüm şarkısı ile ünlenen Murat Kekilli olacak. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Murat Kekilli'nin hayatı da merak konusu oldu. 54 yaşındaki Murat Kekilli aslen Adanalı. Evli olmayan Murat Kekilli'nin çocuğu ve eşi yoktur. Peki Murat Kekilli şarkıları neler?

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Murat Kekilli bu akşam Afara'nın konuklarından biri olacak. Biçok unutulmaz şarkıya imza atan Murat Kekilli Bu Akşam Ölürüm şarkısı ile ünlendi. Özel hayatı ile çok konuşulmayan Murat Kekilli aslen Adanalı ve 54 yaşında. Murat Kekilli'nin bilinen bir evliliği ve eşi yoktur. Daha önce hiç evlilik yapmadığı bilinen Murat Kekilli'nin çocuğu da yoktur. Peki Murat Kekilli şarkıları neler?

Murat Kekilli kimdir: 18 Nisan 1968 yılında Adana'da doğan Murat Kekilli; İlk, orta ve lise eğitimini de Adana'da tamamladı. Kocavezir Mahallesi'nde oturan ailesinin fakir olması nedeniyle tatillerde, Adana ve Ceyhan'da karpuz tarlalarında çalışmıştır. Adana'da gençlik sarayının müdürü ile tanışıp, onun yanına gidip gelirken orada piyano çalan bir arkadaşını görür ve hayran olur ve müzik hayatına ilk piyano ile başlar. 1989 yılında vatani görevi için askere gider, 1991 yılında askerden döner ve yaşantısına faal olarak başlar.

1992 - 1993 yıllarında Adana Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanır; fakat, bir yıl kadar devam edip ayrılır. 1994'te İstanbul'a gelir bir grupta çalışır ve ilk grubunu Kilikyalılar'ı kurar. 1996 yılında ise Yolcular grubu ile çalışır ve Eşek Gözlüm albümünü çıkartır. Bu albümün istenilen yere gelmediği düşünülerek Ferdifon Müzik firması ile yollarını ayırır. Daha sonra Boğaziçi Müzik ile anlaşır ve 1999 yılında Bu Akşam Ölürüm ismindeki albümünü çıkartır. Bu albüm çok büyük bir patlama oluşturur. Öyle ki şarkının bireylerde intihar etkisi yarattığı söylenmiştir. Bu yüzden Reha Muhtar canlı yayında Kekilli'yi eleştiren sözler sarf etmiştir. 2002 Yılının Şubat ayında Boğaziçi Müzik ile Yedialtı adlı albümü çıkarır. Ardından yine 2004'te Boğaziçi Müzik ile Avara albümünü çıkarır. 2006 yılında Boğaziçi Müzik ile Bir Ahir Zaman adlı albümü çıkarır. Uzun bir aradan sonra 2010 yılında Boğaziçi Müzik ile Kalbimdeki Darp albümünü çıkarmıştır. Albüm de tek parçaya klip çekilmiştir. Murat Kekilli'nin yeni albümü Gümüş Teller 2013 yılında piyasaya sürülmüştür.

Diskografi

Albümleri

1996: Vay Be! Eşek Gözlüm

1999: Bu Akşam Ölürüm

2002: Yedialtı

2004: Avara

2006: Bir Ahir Zaman

2010: Kalbimdeki Darp

2013: Gümüş Teller

Single'ları

2016: "Yeni Bir Nefes"

2019: "Salını Salını" (Serkan Yıldız ile)

Oynadığı diziler

Dengi Dengine - Seyfi (2019)