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Hakan Kurnaz'dan halterde altın madalya geldi Dünya Şampiyonu Türkiye

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hakan Kurnaz'dan halterde altın madalya geldi Dünya Şampiyonu Türkiye

HALTER'de gençler dalında altın madalya Türkiye'nin. Hakan Kurnaz, Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazandı.

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Yunanistan'ın Girit Adası Heraklion şehrinde devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda madalya yağmuru devam ediyor. 53 Ülkeden 151 kadın, 153 erkek sporcunun katıldığı organizasyonun beşinci gününde 81 kilo erkeklerde mücadele eden Hakan Kurnaz, koparmada 150 kilo ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı.

Milli sporcu, silkme müsabakasında ise 174 kiloluk kaldırışıyla müsabakayı tamamladı.

Milli sporcu Hakan Kurnaz'ın müsabakasını yerinde takip eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nı dinleten Kurnaz ve antrenörleri başarılarından dolayı kutladı.

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