Dünya 9 Mayıs'ta Putin'in yapacağı konuşmaya odaklandı

Rusya’nın en önemli tarihi günü olan 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Günü kutlamalarında Putin’in yapacağı konuşma savaşın geleceğini belirleyecek. Rusya devlet başkanının ağır askeri mağlubiyet ve ekonomi yaptırımlarla bozulan moralleri, seferberlik benzeri bir hamleyle düzeltmeye çalışmasından endişe ediliyor.

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Rusya’nın askeri gücünü dünyaya gösterdiği anma gününde, Putin’in vereceği mesaj savaşın geleceğini belirleyecek. Putin’in ağır askeri mağlubiyet ve ekonomik yaptırımlarla moralleri iyice bozulan Rus toplumunu seferberlik çağrısı ile konsolide etmesinden endişe ediliyor.

Bu yıl yapılacak kutlamalara geçen yıllara oranlar daha az askeri birlik katılacak. Rusya’nın prestijinin ve gücünün tüm dünyaya gösterildiği bu günde yeni askeri teknolojiler, tanklar, askeri araçlar ve savaş sistemleri gösterilecek. Rus Savunma Bakanlığı verilerine göre geçiş yapacak askeri birlikler ve sunulacak silahlar geçen yıla göre üçte bir oranında daha az.

Bunun en önemli nedeni ise Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta askerlere ve silahlara ihtiyaç duyması. NATO ve batılı istihbarat örgütlerinin verilerine göre Rusya Ukrayna’da 20 binin üzerinde askerini kaybetti. Rus tarafı ise bu konuda açıklama yapmıyor. En son Mart ayı sonunda Rusya tarafından yapılan resmi açıklamada 1351 asker kaybından söz edilmişti.

Seferberlik ihtimali yüksek

Ukrayna askeri istihbaratı, Rusya’nın büyük bir seferberliğe hazırlandığı yönünde bilgiler veriyor. NATO üyesi ülkelerin istihbarat birimleri de Putin’in Zafer Günü gibi Rusya için çok önemli bir günde Ukrayna’ya resmen savaş ilan ederek bir seferberlik başlatma ihtimalini yüksek görüyor.

Zafer Günü 77 yıl önce Rusya’ya karşı savaşan Nazi Almanya’sının resmen teslim olduğu gün. Putin’in bugünde Ukrayna’daki sözde Nazi rejimine savaş açarak halkını mücadeleye çağırması beklenir bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kremlin: Seferberlik söylentileri saçma

Bazı Rusya uzmanları ise genel bir seferberlik beklentisini abartılı buluyor. Rus savunma aparatında bu yönde bir hareketlilik tespit edilmediğini söyleyen uzmanlar belki kısmi bir seferberliğin söz konusu olabileceğini söylüyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da seferberlik söylentilerini “saçma“ olarak nitelendirdi. Ancak bu açıklama da batılı gözlemciler tarafından güvenilir bulunmuyor.