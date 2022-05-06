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Asiye'yi sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun hakkında flaş karar yalanı ortaya çıktı

Asiye'yi sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun hakkında flaş karar yalanı ortaya çıktı

ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun kasten öldürme suçundan tutuklandı. . Atalay ve ailesinin 2020 yılında Ümit Karakoyun'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Yanlışlıkla vurduğunu iddia etmişti ancak yalanı ortaya çıktı.

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İstanbul Esenler’de sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetine ilişkin zanlı Ümit Karakoyun Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler’de 4 Mayıs günü sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı (19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun (25) dün polis ekiplerinin operasyonuyla silahı ile birlikte Arnavutköy’de yakalanmıştı. Ümit Karakoyun emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Ümit Karakoyun nöbetçi savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Karakoyun Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalanı ortaya çıktı
Kendisini sorgulayan polislere amacının konuşmak olduğunu söyleyen Ümit Karakoyun'un bir anda çevresinde polis olduğundan şüphelenerek belindeki silahı çıkarıp genç kızın çantasını koymaya çalıştığını iddia etti. Saldırgan, genç kızın silahı istememesi yüzünden aralarında yaşanan kargaşa sırasında silahın patladığını ve Atalay'ın vurulduğunu iddia etti.

Ancak polis olayla ilgili elde ettiği görüntülerde şüphelinin genç kızı, bir otomobilin çevresinde kovaladığını bu sırada göğsünden vurduğunu belirledi.

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