BIST 2.443
DOLAR 14,95
EURO 15,82
ALTIN 905,59
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Ünlü oyuncu 88 yaşında hayatını kaybetti! Komedyen olarak ünlenmişti

Ünlü oyuncu 88 yaşında hayatını kaybetti! Komedyen olarak ünlenmişti

Dünyaca ünlü suç temalı film serisi The Godfather’da rol alan Enzo Robutti, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Abone ol

Dünyaca ünlü yönetmenler Fellini ve Francis Ford Coppola ile çalışan ünlü İtalyan oyuncu Enzo Robutti, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bologna doğumlu ünlü İtalyan karakter oyuncusu Enzo Robutti, 88 yaşında aramızdan ayrıldı. İtalyan kabaresinin öncülerinden Milano Derby Club’ın yıldızı olan oyuncu aralarında Fellini ve Coppola’nın da olduğu ünlü yönetmenlerle çalışmıştı. Komedyen olarak ün salan Robutti aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmıştı.



Enzo Robutti kimdir?
İtalyan oyuncu Enzo Robutti, 24 Ekim 1933’de Bologna’da doğdu. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra sinema ve eğlence dünyasına katılmak için Milano’nun yolunu tuttu. Burada Piccolo Teatro Okulu’na kaydoldu. İtalyan kabaresinin öncüsü olan Milano Derby Club’da yer aldı ve yıldızlaştı. İtalya’da karakter oyuncusu olarak ün yapan Robutti, Godfather III’te Don Lucchesi karakterini canlandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Kurnaz'dan halterde altın madalya geldi Dünya Şampiyonu Türkiye
Hakan Kurnaz'dan halterde altın madalya geldi Dünya Şampiyonu Türkiye
Dünya 9 Mayıs'ta Putin'in yapacağı konuşmaya odaklandı
Dünya 9 Mayıs'ta Putin'in yapacağı konuşmaya odaklandı
Ak Parti'den Ümit Özdağ açıklaması: İçişleri Bakanımıza iftira kampanyaları provokasyondur
Ak Parti'den Ümit Özdağ açıklaması: İçişleri Bakanımıza iftira kampanyaları provokasyondur
Hande Doğandemir sevgilisi kim Onur Tuna ile sevgili mi? Hande Doğandemir kimdir?
Hande Doğandemir sevgilisi kim Onur Tuna ile sevgili mi? Hande Doğandemir kimdir?
Ataşehir'de parkta eşini öldürdü: Namus için öldürdüm, benim eşim size ne
Ataşehir'de parkta eşini öldürdü: Namus için öldürdüm, benim eşim size ne
Ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi piknik ve mola vermek de yasak
Ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi piknik ve mola vermek de yasak
TÜİK'ten scooter açıklaması TÜFE'deki hesaplamada dikkat çekmişti
TÜİK'ten scooter açıklaması TÜFE'deki hesaplamada dikkat çekmişti
Van'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Van'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Murat Kekilli aslen nereli kaç yaşında evli mi? Murat Kekilli hayatı
Murat Kekilli aslen nereli kaç yaşında evli mi? Murat Kekilli hayatı
Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi
Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi