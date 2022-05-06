Ünlü oyuncu 88 yaşında hayatını kaybetti! Komedyen olarak ünlenmişti

Dünyaca ünlü suç temalı film serisi The Godfather’da rol alan Enzo Robutti, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

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Dünyaca ünlü yönetmenler Fellini ve Francis Ford Coppola ile çalışan ünlü İtalyan oyuncu Enzo Robutti, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bologna doğumlu ünlü İtalyan karakter oyuncusu Enzo Robutti, 88 yaşında aramızdan ayrıldı. İtalyan kabaresinin öncülerinden Milano Derby Club’ın yıldızı olan oyuncu aralarında Fellini ve Coppola’nın da olduğu ünlü yönetmenlerle çalışmıştı. Komedyen olarak ün salan Robutti aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmıştı.





Enzo Robutti kimdir?

İtalyan oyuncu Enzo Robutti, 24 Ekim 1933’de Bologna’da doğdu. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra sinema ve eğlence dünyasına katılmak için Milano’nun yolunu tuttu. Burada Piccolo Teatro Okulu’na kaydoldu. İtalyan kabaresinin öncüsü olan Milano Derby Club’da yer aldı ve yıldızlaştı. İtalya’da karakter oyuncusu olarak ün yapan Robutti, Godfather III’te Don Lucchesi karakterini canlandırdı.