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POLİTİKA

Muharrem İnce: İsteyen açılır isteyen kapanır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programının konuğu oldu.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programının konuğu olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kadınların başörtüsünü mü çıkarmış? Şimdi ufacık çocuklar bile başörtüsü taktı. Ama süt bulamıyorlar. Şimdi asıl mesele bu. Benim için hiç fark etmez. İsteyen açılır isteyen kapanır" ifadelerini kullandı.

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