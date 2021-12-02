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YEREL

Sakarya'da 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp pazara gittiler!

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 4 aylık bebeklerini otomobilde kilitleyerek alışverişe gittikleri iddia edilen anne ve babanın ihmalkarlığı ‘Pes’ dedirtti. Yaklaşık 45 dakika kilitli kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'da iddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen anne ve baba, Erenler ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan Çarşamba Pazarı’na alışveriş yapmak için otomobillerini cadde üzerine park etti.

4 aylık bebeklerini otomobili kilitleyerek yalnız bırakan anne ve baba alışveriş yaparken bebek ise yaklaşık 45 dakika boyunca araçta kaldı. Park halindeki araç içerisinden bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde bebeği bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğe oksijen verildiği öğrenildi.

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