Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin Göztepeli Atakan Çankaya'ya saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan Çankaya arasında saha içinde yaşanan gerilim soyunma odası koridoruna taşmış, gözlemci raporunda iki futbolcunun kavga ettiği yazılmıştı. İrfan Can Kahveci'nin 'saldırı' sebebiyle, Atakan Çankaya'nın ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklanmıştı.

Olayın görüntüleri yayınlandı

5 ila 10 maç arasında ceza alması beklenen İrfan Can Kahveci'nin 'saldırı' görüntüleri ortaya çıktı. Devre arasında takımlar soyunma odasına girerken İrfan Can Kahveci, saha içinde tartıştığı Atakan Çankaya'nın arkasından yaklaşarak hamle yapıyor. İrfan Can, dirseğiyle Göztepeli futbolcuyu boğazından itiyor. Diğer futbolcular, görevliler ve polisler araya girip ikiliyi ayırıyor.

Fenerbahçe görüntülere rağmen saldırı olmadığını savundu

Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci'nin 'saldırı' sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine neden olan görüntülerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada söz konusu görüntülerde İrfan Can ile Göztepeli futbolcu arasında yaşananların futbol sahasında her hafta meydana gelen diyaloglardan farkının bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gün içerisinde ortaya çıkan görüntüler genel sekreterimizin kulübümüz adına yapmış olduğu açıklama ve tespitlerin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiştir. Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir 'saldırı' niteliğinde olmadığı, bir itiş kakıştan ibaret olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu görüntüler doğrultusunda saldırı niteliği ile PFDK'ye sevk edilen futbolcumuz İrfan Can Kahveci'ye yönelik ilgili kurumun bu yapılan vahim hatayı düzelteceğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak oyuncumuzun hakkını sonuna kadar savunacağımızı camiamıza ve tüm spor kamuoyuna bildiriyoruz."