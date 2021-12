Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin Göztepeli Atakan Çankaya'ya saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan Çankaya, soyunma odası önündeki kavga nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti. Olayla ilgili görüntüler ortaya çıkarken Fenerbahçe Kulübü görüntülere rağmen saldırı olmadığını savundu.

Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan Çankaya arasında saha içinde yaşanan gerilim soyunma odası koridoruna taşmış, gözlemci raporunda iki futbolcunun kavga ettiği yazılmıştı. İrfan Can Kahveci'nin 'saldırı' sebebiyle, Atakan Çankaya'nın ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklanmıştı.

Olayın görüntüleri yayınlandı

5 ila 10 maç arasında ceza alması beklenen İrfan Can Kahveci'nin 'saldırı' görüntüleri ortaya çıktı. Devre arasında takımlar soyunma odasına girerken İrfan Can Kahveci, saha içinde tartıştığı Atakan Çankaya'nın arkasından yaklaşarak hamle yapıyor. İrfan Can, dirseğiyle Göztepeli futbolcuyu boğazından itiyor. Diğer futbolcular, görevliler ve polisler araya girip ikiliyi ayırıyor.