Ahmet Hakan: Gökçek'i Arınç'ın düşmanı olduğu için çıkarmadım

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç ile hararetli bir tartışmanın içine giren Ahmet Hakan, CNN Türk'te moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk olarak aldığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili, "Melih Bey'i Bülent Arınç'ın düşmanı olduğu için çıkarmadım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalar ve onlara yanıt veren Ahmet Hakan arasındaki polemik kamuoyunun gündemine oturdu.

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında bu akşamki konuğunun eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olması tepki topladı.

Sosyal medyadan gelen, "Melih Gökçek'i Bülent Arınç'ın düşmanı diye mi çıkardın?" tepkilere kayıtsız kalamayan Ahmet Hakan, canlı yayında açıklama yaptı.