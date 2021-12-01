Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli dönemlerde yaptığı konuşmalardan bir kesiti paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli dönemlerde yaptığı konuşmalardan kesitler paylaşıldı.

Videoda, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…" notu yer alıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun büyük bölümü Meclis'te yaptığı konuşmalardan derlenen videoda, başta devlet memurları olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine yönelik "iki elim yakanızda" olur ifadeleri yer alıyor.