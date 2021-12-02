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MEDYA

Annemizi Saklarken 1. bölüm fragmanı

Annemizi Saklarken dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Annemizi Saklarken'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak? Annemizi Saklarken 8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı Star'da...

Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D. Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.

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