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Demet Özdemir'den olay dans videosu! Sosyal medyayı salladı

Kendisi gibi ünlü oyuncu Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı son video paylaşımıyla nefes kesti. Dans ettiği anları paylaşan güzel oyuncuya Instagram'da beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden... Sık sık paylaşım yaparak takipçilerinin dikkatini çeken Demet Özdemir, bu kez yayınladığı dans videosuyla ilgi çekti.


Mini şortuyla ekranların karşısına geçen ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım Instagram'da hızla yayıldı.

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