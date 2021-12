İstanbul'da 2 katlı bina bir anda yerle bir oldu: Korkudan titriyoruz

İSTANBUL Balat’ta 2 katlı metruk binanın bir kısmı yola doğru çökerken, o sırada yolda bulunan bir motosikletli ile kağıt toplayıcısı ise son anda kurtuldu. Yaşanan olayda can kaybı ve ya yaralanma olmazken, binanın yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce boşaltılan metruk binada geçtiğimiz günlerde yangın çıkmıştı. Yanan bina bu gün saat 17.30 sıralarında ikinci katı bir anda yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu cadde güvenlik amacıyla şeritlerle kapatıldı. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



Binanın yıkılmadan önce bir motosikletli binanın önüne gelerek bir süre beklerken, kağıt toplayıcı ise olacaklardan habersiz binaya doğru yürümeye devam etti. Motosikletli hareket ettikten sonra kısa bir süre sonra bina yola doğru yıkıldı. Motosikletli saniyelerle hayatta kalırken, kağıt toplayıcı ise aniden durarak binanın altında kalmaktan kurtuldu. O sırada cadde üzerinden kimsenin geçmemesi olası bir felaketi önledi. Yaşanan olayda can kaybı ve ya yaralanma olmadı.



“Çok korktuk hala titriyoruz korkudan”

Olay esnasında karşı binanın girişinde oturan Sema Güzeloğlu, “Olay sırasında kahve içiyorduk, birden gelen ses ile dışarı çıktık. Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk daha önce aynı bina yanmıştı şimdi de yıkıldı. Çok korktuk Allah’tan can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 3 ay önce bina boşaltılmıştı ve 3 hafta öncede bina yanmıştı. Çok korktuk hala titriyoruz korkudan hepimize geçmiş olsun. İçeride kimsenin olmadığını temenni ediyoruz. Evin içerisinde kimse yaşamıyordu. Kapıda olduğumu düşünmek bile istemiyorum” dedi.



Binanın yıkılma anı kameraya yansıdı

Binanın yıkılma anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin bir süre bekleyip hareket ettiği kağıt toplayıcının ise binaya doğru yürüdüğü sırada binanın yıkıldığı görülüyor.