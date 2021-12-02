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İstanbul'da yaşlı kadın beton mikseri altında kaldı! Feci kaza kamerada

İSTANBUL Bağdat Caddesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçen 79 yaşındaki bir kadın beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kadının beton mikseri altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe’de Bağdat Caddesinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yolun karşısına geçmek için yaya geçidinden yürüyen 79 yaşındaki Yurdanur Gözoğlu, o sırada seyir halinde olan Samet İşbaralı kontrolündeki 34 LB 4958 plakalı Mercedes markalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı fark edenler yardıma koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, beton mikseri altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi ambulansa alınarak götürüldü. Beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan 79 yaşındaki kadının beton mikseri altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton mikseri sürücüsü kadına çarptığını anlayıp frenle basıyor. Olaya tanık olan bir vatandaş da beton mikseri sürücüsünü uyarmak için ellerini havaya kaldırıyor.

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