Melih Gökçek günah çıkardı FETÖ itirafları olay! 'Benim dönemimden çok sayıda FETÖ'cü kaldı'

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakmak zorunda kaldıktan sonra sosyal medyaya ağırlık veren Melih Gökçek, dün gece CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında FETÖ konusunda adeta günah çıkardı. Gökçek'in "Benim belediyede geçmişten kalan bol miktarca FETÖ'cü var" sözleri geceye damga vurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına çıktı. Gökçek, FETÖ konusunda adeta günah çıkardığı programda, Mansur Yavaş'ı FETÖ ile suçladı. Batan Ankapark için belediyenin ödediği milyonlarca doları açıklayıp, neden böyle bir yatırım yaptığını anlattı.

Mansur Yavaş, FETÖ'nün desteğini aldı

Melih Gökçek, 15 Temmuz'da ilk tepki gösterenlerden birinin kendisi olduğunu belirterek, "FETÖ'nün adayları kimdir diye kitabımda var. Mansur Yavaş 'Hayır ben FETÖ'cülerin desteğini istemiyorum mu?' dedi. Aleni olarak FETÖ'nün desteği burada var. Sandık başlarında FETÖ'cüler vardı" dedi.

Ankara Büyükşehir'de benim dönemimden kalan FETÜ'cüler var

Gökçek, belediyede hâlâ FETÖ'cülerin olduğunu belirterek, "Ankara Belediyesi'nde geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur'a yapmış olduğu bir baskı var" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan’ın “neden temizlemediniz” sorusu karşısında cevap veremeyen Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı suçladı.

Gökçek, "Burası bizzat Mansur Yavaş'ın talimatıyla burayı veriyorlar. Beypazarı'nın en büyük arazisini FETÖ'ye veriyor. Hiçbir tane arazi vermedim, ihaleden aldılar. Ben 17 kuruştan vermedim, ihale yaptım normal değerlerinden verdim" diye konuştu. Gökçek'in açıklamaları şöyle:

- Ben TV’lerde minimum en az 10 kez ‘gel tartışalım’ dedim. Bütün evraklar senin elinde. Birbirimize ne soracağımızı söyleyelim herkes belgesini hazırlasın gelsin.

- Her çıktığı Meclis'te istisnasız benimle başlayıp benimle bitiriyor adamın icraatı sıfır. Emrinde çok ciddi bir trol ekibi ve ajanslar var.

- Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Mansur Yavaş’ın yanında birtakım kişiler var ve bunlar Mansur Yavaş’a talimat veriyor. Konuşmasını başından aşağı ne konuşacak hangi konulara girecek bunu stratejik olarak danışmanları belirliyor kendi iradesi yok.

Ankapark'ın maliyeti 450 milyon dolar!

- Ankapark’ın maliyeti 450 milyon dolar. Ankara'nın böyle bir parka ihtiyacı kesinlikle vardı. Belediye başkanı kentini yönetir kentini yönetirken de seçim öncesi insanlara vaatlerde bulunur ve oy ister. Benim vaadim Disneyland tipi bir parktı. 2014’ün kesin seçim kampanyası budur.

- Yapmış olduğumuzda şöyle bir strateji tercih ettik. Tren yolunu ve karayolunun geçtiği yere parkı yaptık. 10 günlük bir sürede açıldı burası ilk. 10 günde gelen Ankaralı sayısı 5,5 milyon. Demek ki insanlar buna hasret. Ben dünyanın en büyük parkını yaptım. Bu bir vizyon meselesi. Burayı yaşatmamak için ellerinden ne geliyorsa yaptılar.