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Kubilay Aka ile otele giren 'stajyer doktor'dan muhabirlere 'Durun reklam yapayım' şoku

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Kubilay Aka ile otele giriş yaptığı iddia edilen ve magazin muhabirlerinin açıklama almak için takip ettiği 'doktor' olduğunu söyleyen sarışın bir kadının, bulunduğu taksinin camını indirip muhabirlere 'Bari reklamımı yapayım' dediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile ilişkisi geçtiğimiz haftalarda 'çapkınlıkları' ile son bulan ünlü oyuncu Kubilay Aka durulmak bilmiyor. Aka, son olarak geçtiğimiz gün sarışın bir güzelle İstanbul'un ünlü bir oteline giriş yaparken görüntülendi.

İsmi bilinmeyen sarışın kadının ise taksiye binmesiyle muhabirler peşine takıldı. 

Kendisini takip eden muhabirlere taksinin camını indirip cevap veren gizemli kadın, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde intern (stajyer) doktor olduğunu, olayla hiçbir ilişkisi bulunmadığını, Kubilay Aka ve arkadaşları ile sadece yemek yediklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda muhabirlere hangi kanalda çalıştıklarını soran genç kadının 'Bari reklamımı yapayım' diyerek yeniden doktor olduğunu ve aynı zamanda ayakkabı tasarımcısı olduğunu söylediği anların videosu sosyal medyayı kırdı geçirdi.

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