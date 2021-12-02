TV8 MasterChef Türkiye'de Safanur ve Dilara birbirine girdi: Elini süremezsin, delirtme beni

TV8 MasterChef Türkiye son bölümde Dilara ve Safanur arasında tansiyon yükseldi! İki kadın yarışmacı hazırlık sürecinde sürenin bitimine saniyeler kala birbirine girdi.

TV8 MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununun bitimine saniyeler kala yarışmacılar Dilara ve Safanur arasında gergin anlar yaşandı. Oyunun sonunda ise Dilara'nın tabağına müdahale ettiğini gören Safanur, "Elini süremezsin, delirtme beni" diye bağırdı.

Safanur ile Dilara arasında tartışma

Kırmızı takımda önce Mert ve Eren sonra da Safanur ile Dilara arasında tartışma yaşandı.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışmada birbirine kemerle bağlanarak yemek yapmaya çalışan yarışmacılar arasında bir tartışma daha yaşandı. Verilen sürenin bitmesine yakın, kırmızı takım yarışmacılarından Dilara ile Safanur arasında tartışma çıktı.

"Dilara yapma, karışma. Sen neyi zorluyorsun?"

Safanur, tabağına karıştığını iddia ettiği Dilara'ya sert çıktı. Safanur, "Dilara yapma, karışma. Sen neyi zorluyorsun? Ben senin tabağına gelip elimi sürüyor muyum? Delirtme beni" diye bağırdı.