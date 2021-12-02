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İstanbul'da market görevlisi maske uyarısı yaptı! Suç makinesi dehşeti yaşattı

İSTANBUL Maltepe'de alışveriş için markete giren O.K., maske takması yönünde uyarılarda bulunan çalışanlara silah çekerek tehdit etti. 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen saldırgan gözaltına alındı.

Maltepe’de 2 Aralık Perşembe günü Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markete maskesiz şekilde giren O.K. isimli şahıs market çalışanları tarafından maske takması konusunda uyarıldı. Bunun üzerine market çalışanlarına silah gösterip hakaret ve tehditlerde bulunan O.K. ardından olay yerinden ayrıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli şahıs Altıntepe Mahallesi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan kaba üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanana O.K. hakkında tahkikat işlemleri sürüyor.

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